A reportagem do Extra de Rondônia esteve semana passada no município de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia, e entrevistou a prefeita Valéria Garcia, que estava animada com os recursos que o município está recebendo de diversas autoridades políticas.

Ela agradeceu, de forma especial, à deputada federal Jaqueline Cassol (PP), que esteve em Pimenteiras do Oeste na quinta-feira, 7, anunciando benefícios a esse município.

De acordo com a prefeita, Jaqueline já destinou R$ 100 mil para a Saúde, R$ 300 mil para reformar o telhado da escola Paulo Freire, emenda para aquisição de um caminhão compactador de lixo e implantação do projeto “Visão”, que prevê cirurgias de catarata e pterígio. “A visita de Jaqueline foi muito importante para Pimenteiras, mas é bom frisar que toda a bancada de Rondônia tem ajudado nosso município”, observa.

Valéria informou que a partir desta semana inicia os trabalhos de microrevestimento, mas que as obras de asfalto do programa “Tchau Poeira” só devem começar em 2022.

Apesar de Pimenteiras não ter nenhum caso da covid-19, Valéria observa cautela com relação à realização de eventos turísticos, o que só ocorrerão em 2022 com o objetivo de atrair turistas e movimentar a economia local.

“Mesmo estando com os casos zerados da pandemia, estamos na retaguarda e com medo, e temos que ter bom senso e aguardar nesse sentido. Mas, todos os eventos estão confirmados para próximo ano, como o Festival de Praia, Rodeio de Praia, Cavalgada, Torneio de Pesca e, provavelmente, o Festival do Apapá”, destacou,

Ela também informou que as secretarias municipais de Turismo e Educação estão agilizando processos administrativos para a decoração natalina na cidade. “Se a população quer dar sugestões, elas são bem-vindas”, disse, motivando a participação popular no intuito de dar um pouco de alegria aos munícipes.