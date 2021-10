Após um fio de alta tensão cair na cerca de uma propriedade rural, 10 vacas e um touro morreram eletrocutados em Alto Paraíso na última segunda-feira, 11. Segundo o produtor Matheus Amaro, o prejuízo ultrapassa o valor de R$ 70 mil.

Matheus, abalado pela perda do gado, contou que por falta de manutenção da companhia de energia elétrica em um dos pontes que passa próximo a propriedade dele, o fio de alta tensão caiu, causando

Na manhã da segunda, antes do produtor começar a trabalhar, ele começou a ouvir os berros dos animais que estavam morrendo eletrocutados.

“As vacas estavam triscando no fio e morrendo. A responsabilidade não foi da gente. Acordei com os berros dos meus animais e eu não poderia fazer nada, pois tudo em volta estava energizado”, lamentou o produtor.

Segundo Matheus, o problema com os postes de energia já havia sido repassados à companhia de energia.

“Há alguns dias a gente notou que a cruzeta estava podre e que tinha risco do fio cair. Foi quando fizemos a primeira ocorrência, isso há mais ou menos 90 dias. Os fiscais da Energisa vieram e tiraram fotos. Fiz outra ocorrência e eles não vieram. Fiz uma terceira, aí vieram, mas não tive resposta quanto a mudança do poste. Na verdade, não fomos atendidos, pois eles só vinham aqui tirar fotos. O que vou fazer com fotos? Eu precisava do serviço solucionado”.

Depois do gado morto, o produtor conta que uma equipe da empresa compareceu no local e trocou o poste.

“A gente até tentou tirar o gado do pasto, prevendo que possivelmente o fio caísse, isso para não matar o nosso gado. Ontem estava programado para remanejar o gado, mas não deu”.

Mesmo com mais de R$ 70 mil em prejuízo, o produtor relata que a dor emocional ultrapassa a financeira.