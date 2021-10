O governador Marcos Rocha cumprirá agenda oficial nessa semana em cinco municípios do interior de Rondônia.

Conforme a programação obtida pelo Extra de Rondônia, as atividades iniciam em Vilhena, nesta quarta-feira, 13, quando, às 10h30, entregará à comunidade a obra de reforma do Museu Casa Rondon; depois, às 15h30, participa de ato na escola Maria Arlete Toledo e, às 17h, marca presença na Formatura de Cabos no 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Vilhena.

Já na quinta-feira, 14, Rocha estará em Cacoal, iniciando a agenda às 9h, com a Formatura de Cabos do 4º BPM. Ainda na quinta-feira, ele se desloca até Rolim de Moura e participa, às 15h30, do ato de entrega de cadeiras de rodas e outros no ginásio municipal de esportes; depois, às 17h, participa da Formatura de Cabos do 10º BPM.

Seguidamente, na manhã de sexta-feira, 15, Rocha estará no município de Ji-Paraná quando, às 9h, participa do ato de Formatura de Cabos do 2º BPM. No mesmo dia, às 15h30, estará em Jaru, quando participa da entrega da ponte sobre o Rio Ubirajara; seguidamente, às 17h, participa do ato de Formatura de Cabos do 8º BPM.