O advogado Marcos Donizetti Zani, de Ouro Preto do Oeste, foi confirmado no cargo de tesoureiro na chapa liderada por Márcio Nogueira, pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, 7, durante o lançamento doovimento “Juntos Pela Advocacia” em Ouro Preto do Oeste.

Com o nome de Zani, está completa a lista de pré-candidatos para a Diretoria Executiva da Ordem, que terá mais uma integrante do interior do estado: Vera Paixão, de Vilhena, como vice-presidente da OAB/RO. É a primeira vez que dois advogados de fora da capital fazem parte da Diretoria Executiva de uma chapa que concorre à presidência da OAB/RO.

“Marcos traz para nosso movimento uma história de ética e trabalho em prol da advocacia rondoniense. Eu e as demais integrantes da chapa temos certeza de que ele muito contribuirá para fortalecer a OAB no nosso estado, sobretudo no interior”, disse Márcio Nogueira.

Referência na advocacia em Ouro Preto do Oeste e região, Marcos Donizetti Zani foi presidente da subseção da OAB/RO no município, conselheiro seccional da Ordem no estado e membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB.

Além de Márcio Nogueira, Vera Paixão e Marcos Donizetti Zani, as pré-candidatas do Movimento Juntos pela Advocacia para formar a próxima Diretoria Executiva da OAB/RO são Aline Silva (secretária-geral) e Larissa Rodrigues (secretária-geral-adjunta.

Ainda no evento em Ouro Preto do Oeste, foi lançada a pré-candidatura de Cláudia Fidelis a presidente da subseção da Ordem no município.