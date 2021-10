Recentes chuvas e previsões indicando novas precipitações têm favorecido a semeadura da soja em importantes regiões do Brasil. Segundo pesquisadores do Cepea, no Sul do País, os trabalhos chegaram a ser interrompidos na semana passada pela alta umidade.

No Sudeste e no Centro-Oeste, as chuvas ainda são irregulares, mas produtores têm avançado com os trabalhos.

Na região de Matopiba, a umidade esteve maior nos últimos dias, permitindo o início da semeadura da oleaginosa. No geral, os trabalhos de campo estão mais acelerados do que há um ano.

Pesquisadores do Cepea ressaltam que, atentos aos trabalhos de campo, produtores reduziram o ritmo das negociações envolvendo o volume remanescente da safra 2020/21. A demanda também está menor, resultando em baixa liquidez.