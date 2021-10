O dia 12 de outubro foi de muita festa no Jardim Santana em comemoração ao Dia das Crianças. O deputado estadual Eyder Brasil (PSL), foi um dos parceiros do evento que faz parte do projeto Criança Feliz Belmont do 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia.

A ação reuniu centenas de famílias da zona leste de Porto Velho e contou com várias atividades recreativas, pula-pula, pinturas no rosto, sorteio de brindes, brincadeiras, animação com palhaços, distribuição de lanches, pipoca e algodão doce. O deputado fez questão de participar com a doação de brinquedos que fez a alegria da criançada e deixou muitos pais felizes e satisfeitos.

“Achei uma maravilha o evento, uma alegria muito grande realizar o sonho dos meus filhos em ganhar presentes e brindes, eles gostaram muito”, disse Ana Paula, moradora do bairro e mãe de três crianças.

De acordo com o deputado Eyder Brasil é sempre motivo de muita alegria trabalhar para o bem-estar e satisfação das crianças rondonienses. “Foi com muito entusiasmo que participamos e apoiamos o evento Criança Feliz Belmont. Cada sorriso recebido dos pequenos fez valer o nosso dia. Parabéns para todas as nossas crianças”, enfatizou Eyder.

A ação foi realizada durante a reativação da Base policial comunitária no bairro Jardim Santana, onde na oportunidade o deputado Eyder Brasil fez questão de enaltecer os esforços do Governo do Estado para que a reabertura acontecesse.

“Parabenizo o Coronel Marcos Rocha por sua visão e comprometimento com o povo portovelhense e em especial da zona leste da capital. A Cia da Polícia Militar certamente fará um trabalho significativo de proteção e segurança nessa área que tanto necessita”, finalizou o parlamentar.