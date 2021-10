Na noite de terça-feira, 12, um morador do Bairro José de Anchieta, em Cerejeiras, foi preso após ligar um fio de energia no padrão do vizinho, sem consentimento dele.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar quando viu que seu vizinho estava furtando energia de seu padrão e no local, a guarnição comprovou o crime.

Após serem feitos registros do fio que saia do padrão e levava eletricidade para a casa do suspeito, os policiais lhe deram voz de prisão, o apresentando na Delegacia da Polícia Civil, para o registro do caso.