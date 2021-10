Na terça-feira, 12, um homem acabou preso após tentar furtar uma caixa de som de um carro que estava estacionado na Avenida Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim América, em Vilhena, e acabou sendo capturado pela própria vítima e um amigo dela.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada a comparecer nas proximidades da prefeitura, devido um ladrão ter sido contido por populares.

Quando chegou ao local, a guarnição se deparou com um homem ao solo, sendo segurado por outro que relatou ter deixado seu carro estacionado debaixo de uma árvore e viu o momento em que o suspeito passou na frente da casa dele com uma caixa de som amarela, que lhe pertence e que estava no veículo.

Ao ser questionado pela vítima, o suspeito deixou a caixa no chão e seguiu andando, mas quando se apossou do objeto e voltou para o carro, o proprietário viu um de seus cartões de banco caído e se lembrou que também havia deixado a carteira no local.

Ao ser interpelado novamente, o ladrão correu e a vítima conseguiu lhe alcançar poucas quadras dali, com o apoio de um amigo que chegava ao local em outro veículo.

Questionado sobre os fatos, o agente confessou ter retirado a caixa de som do carro, mas negou ter pegado a carteira do proprietário, afirmando que ao ver que não tinha dinheiro, a deixou no local.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.