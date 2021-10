A deputada federal Jaqueline Cassol (PP-RO) visitou na manhã de quarta-feira, 13, a Prefeitura de Urupá, onde foi recebida pelo prefeito Célio de Jesus Land. Na ocasião, ela aproveitou para fazer a entrega de 24 motos, que serão utilizadas para o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Para a compra dos veículos, Cassol destinou R$ 250 mil.

“Sempre defendi a saúde preventiva, principalmente nesse período difícil de pandemia, e esse é o principal papel dos agentes de saúde, por isso, é tão importante dar estrutura para que continuem desenvolvendo o trabalho de visitas domiciliares e orientações a população”, destacou a deputada.

Em Urupá são 27 ACS ativos que prestam atendimento de saúde domiciliar. Com a contrapartida do município, foi possível comprar 27 motos, mas só receberam os veículos, 22 servidores habilitados.

As demais motos serão usadas para dar suporte para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, setor de epidemiologia, além das duas UBS localizadas na área rural de Urupá.

“Parte dos ACS já trabalhavam com veículos próprios, mas agora com esses veículos destinados pela deputada, eles estão tendo oportunidade de ter mais excelência no trabalho no momento das visitas, além de facilitar a comunicação entre a comunidade e os órgãos de saúde”, afirmou o coordenador da Atenção Básica, enfermeiro Kleber Damasceno.

Outras benefícios destinados ao município pela parlamentar

Ainda no município, a parlamentar entregou para a prefeitura, um ônibus escolar com 44 lugares e acessibilidade. E ainda visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde destinou R$ 50 mil para custeio de despesas.

Para Urupá, Jaqueline Cassol já destinou mais de R$ 2.5 milhões, sendo R$ 650 mil para a compra de um caminhão caçamba traçado e trucado e R$ 214 mil para aquisição de um ônibus com 44 lugares para o transporte escolar da Educação Básica, do ‘Programa Caminho da Escola’.

A deputada também destinou R$ 20 mil para compra de materiais didáticos para educação especial e R$ 20 mil para compra de brinquedos para as creches, além de disponibilizar internet gratuita por um ano na Biblioteca Municipal Sandra Ramires.

A saúde de Urupá também foi contemplada. Foram R$ 400 mil para o custeio de ações e serviços de Atenção Básica à Saúde (PAB), R$ 400 mil para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e R$ 443 mil para ações especializadas em saúde (MAC).

Para o esporte Jaqueline Cassol destinou R$ 108 mil para a implantação do “Programa Segundo Tempo”.