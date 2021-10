Associados da Cooperativa dos Agropecuaristas e Produtores de Leite do Distrito de Triunfo (Cooperlat), de Candeias do Jamari, participaram no último final de semana do curso de “Gestão Rural para Pecuária Leiteira”, ministrado pelo zootecnista Victor Paiva, da VPS Assessoria e Consultoria.

A formação foi patrocinada pela Sicoob Credisul que possui uma unidade no distrito e teve como foco auxiliar os produtores na tomada de decisões sobre os melhores investimentos e mudanças na propriedade, além de entendê-la com uma empresa. O total de 17 pessoas fizeram o curso, dentre os participantes estavam filhos e esposas de cooperados.

Segundo Victor Paiva, no primeiro dia do curso, realizado no sábado, 9 de outubro, os participantes tiveram contato com a ferramenta de balanço patrimonial; aprenderam detalhes sobre os recursos e a necessidade de equilibrá-los. No domingo, 10, os produtores conheceram como funciona a elaboração da planilha de custos da atividade leiteira de acordo com a realidade local.

“Agradecemos em nome da VPS o Sicoob Credisul por essa visão estratégica. Esperamos mais parcerias como essa para que possamos atender outros grupos de produtores de diversas atividades para profissionalizar a gestão e controle das propriedades rurais, e melhorar sua qualidade de vida”, destacou.

Hemilliany Vilela da Silva, gerente de negócios da Sicoob Credisul em Triunfo, disse que a proposta do curso partiu de uma necessidade de produtores rurais aprenderem a desenvolver uma gestão mais rígida dos patrimônios. “A formação foi de suma importância para os produtores rurais da região, pois mostrou a realidade deles”.

Para Josnei Nicolau Wolfart, presidente da Cooperlat, a capacitação alcançou resultados positivos. “Percebemos que nossa prioridade agora é uma indústria, pois, compramos insumos e entregamos produtos prontos para o mercado. Temos a obrigação de levar uma gestão diferenciada. O curso serviu para abrir nossas mentes e ver que precisamos unir forças para poder baixar o custo de produção e aumentar nossos lucros. Estamos muito gratos pela oportunidade que o Sicoob Credisul nos ofereceu e ao professor Victor Paiva por abrir novos horizontes”, enfatizou.