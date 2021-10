Após denunciar indícios de corrupção na Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) com relação a abastecimento de combustível, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB) se deparou esta mesma com mais uma situação que considerou lamentável: a falta de compromisso com os cuidados e segurança do prédio da referida secretaria (leia mais AQUI e AQUI).

Durante a reunião na Sala das Comissões na manhã desta quarta-feira, 13, o parlamentar alertou seus colegas da Casa de Leis a possíveis furtos que possam acontecer na Semagri, já que, em recente visita, encontrou a prédio praticamente abandonado e com a chave na porta.

Pagani informou que, na última segunda-feira, 11, feriado em Vilhena, visitou o prédio da Semagri por volta das 12h30 e encontrou a porta aberta e a chave junto. Disse que entrou no local e percebeu que havia uma moto com a chave na ignição e vários equipamentos no local.

Na reunião, ele alertou representantes do Executivo para que cuidem do patrimônio público e evitar o que aconteceu no início deste ano, quando 11 baterias sumiram no prédio da Secretaria Municipal de Obras (Semosp) também por falta de cuidados e segurança.

“Os gestores da prefeitura devem saber que a administração não é o quintal de casa. Parece que o negócio está largado mesmo. Não estou brincando quando faço estes questionamentos e não estou inventando coisas”, disse o vereador.

Célio Batista, Assessor Executivo e representante da prefeitura que estava na reunião, disse que o local estava desse jeito porque, talvez, era o momento do plantão.

Depois, os vereadores foram unânimes em sugerir ao Executivo que a instalação de sistema de câmeras de segurança nos prédios da administração municipal.