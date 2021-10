Em visita a redação do EXTRA DE RONDÔNIA, na tarde desta quinta-feira, 14, a professora Janete Maria Warta, diretora do SINPROF-RO em Vilhena, disse que com o apoio do Sindicato dos Professores do Estado de Rondônia (SINPROF-RO), será realizada nesta sexta-feira, dia 15, em Vilhena, uma apresentação “Tributo aos Professores: não temos tempo a perder”, e contara com a participação da cantora Andressa Venceslau, uma das grandes revelações do cenário musical rondoniense.

O evento terá início a partir das 20h30, na Associação Vilhenense da Terceira Idade (AVIT), localizada no Jardim América. Na ocasião, haverá sorteios de brindes aos profissionais.

Na semana em que se comemora o Dia do Professor, a data lembra a importância desse profissional para a formação crítica das novas gerações de estudantes. “É uma data que deve ser sempre lembrada por todos e, principalmente, pelos professores no sentido de criar identidade de categoria profissional, buscando a valorização da classe e o reconhecimento do trabalho de quem forma todos os outros segmentos. É importante destacar que, mesmo em um dos momentos mais dramático da pandemia, os professores se desdobraram e tiveram que se reinventar do dia pra noite para garantir ensino de qualidade, deixando a sala de aula e se capacitando para trabalhar de modo online.

Dois anos foram como vinte. Houve uma revolução tecnológica e, apesar das dificuldades e limitações materiais e econômicas, o professor esteve engajado, lutando para não deixar os alunos sem aula durante a pandemia. Portanto, temos muito o que comemorar e homenagear esse profissional”, lembra a diretora do SINPROF-RO em Vilhena, professora Janete Maria Warta.