Entre os vários projetos de leis aprovados na sessão da Câmara de Vilhena na manhã desta quinta-feira, 14, um assunto tomou conta das discussões dos parlamentares: o desabafo do presidente da Câmara, Ronildo Macedo (PV), com relação a suposta perseguições por parte do Executivo e as fake news espalhadas pelo que ele chamou de “gabinete do ódio”.

Inicialmente em seu discurso, Macedo se solidarizou com a vereadora Vivian Repessold (PP) que estaria sendo perseguida pela administração de Eduardo Japonês. “Me solidarizo com você, Vivian. Temos passado por perseguições nessa legislatura se não fizer o que o Executivo manda”, disse.

Por outro lado, ele foi mais contundente ao rebater supostas críticas que o Legislativo recebe de assessores do prefeito. Macedo disse que a prefeitura criou um “gabinete do ódio” com o objetivo de desestabilizar as atividades dos parlamentares.

Sem citar nome, Macedo disse que recebeu print da conversa de um servidor da prefeitura com um morador. No diálogo, o representante da prefeitura culpa os vereadores – e principalmente Macedo – pela não aprovação de Código de Posturas do Município.

Ao rebater, o vereador disse que a Câmara aguarda há 3 anos o projeto de lei da prefeitura com relação ao Código de Posturas e que só chegou ao parlamento.

“É lamentável. Mais uma vez o Poder Executivo quer desmoralizar esta instituição. Por falta da habilidade de gestão, querem jogar a culpa em cima do Legislativo. O prefeito e sua equipe começam a espalhar fake news via ‘gabinete do ódio’. Sou um presidente que apoiou o IPTU, que na gestão passada apoiou a COSIP, um presidente que sempre apoiou o prefeito Eduardo Japonês. Prefeito, vou falar coração: ao invés de julgar as pessoas, de quem é inteligente ou burro, vai trabalhar. Sai dentro dessa toca e vai nas secretarias, que estamos deixando de arrecadar milhões. Não há as pessoas certas para fazer os serviços na prefeitura. Prefeito, faz igual a gente fez na Câmara: administra com seriedade, fazendo seu papel. Vai pra dentro da Secretaria Municipal de Planejamento para ver o que está acontecendo. Tirar essas pessoas que ficam até as 11h sem fazer nada. Estamos com o ‘gabinete do ódio’ dentro da prefeitura”, desabafou.

Macedo, ainda, disse que vai fazer um requerimento à prefeitura para que informe o nome do servidor que está acusando o Legislativo de não estar aprovando os projetos. “Esse servidor será convidado à Câmara e ocupar a tribuna da Casa para explicar o motivo de tantas mentiras. Sai desse gabinete de fofoca e vai trabalhar, prefeito! É isso que Vilhena precisa. Aqui não trabalhamos por portarias e sim com a verdade”, encerrou.

