Um grupo de alunos do Projeto Social Educação Solidária à Caminho da Universidade visitou na noite desta quarta-feira, 13, as dependências da Faculdade Santo André (FASA).

Todos os estudantes matriculados no projeto participam das aulas do pré-Enem, ministradas há 19 anos gratuitamente na Escola Maria Arlete Toledo. O Projeto Social é uma iniciativa da Associação de Moradores dos Setores 08 e 09, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e Prefeitura de Vilhena.

Durante a visita, os alunos e alunas estavam acompanhados pelo diretor geral do Projeto Social, José Moreira Lima, e pelo professor de Redação e Atualidades, Ribamar Araújo. O grupo foi recepcionado pela vice-diretora da instituição, professora Flávia Smaniotto, que deu as boas-vindas e apresentou o espaço acadêmico como as salas de aula, secretaria, biblioteca, laboratórios dos cursos superiores e de pós-graduação e demais dependências da faculdade.

Após conhecerem as modernas estruturas da FASA, o grupo participou de uma palestra ministrada pela vice-diretora que falou sobre a trajetória da faculdade em Vilhena com a abertura de cursos de graduação e da oferta de mais de uma dezena de cursos de pós-graduação em diversas áreas. “No momento, estamos com os cursos de graduação em Pedagogia e Direito. Nosso propósito, isto já está em encaminhamento junto ao MEC, é a implantação de novos cursos superiores, técnicos e de novos cursos de pós-graduação para o próximo ano”, destacou Flávia Smaniotto.

Em relação a parceria com a FASA, o diretor geral do Projeto Social entregou para a vice-diretora uma cópia do projeto. “Para o próximo ano, estamos planejando firmar uma parceria com a FASA e o propósito é a cessão voluntária de professores da instituição para ministrar aulas aos nossos alunos. Esperamos que a diretora da FASA, na pessoa da doutora Margarida Arcari, dê sinal positivo, pois assim será suprida nossa carência de professores”, relatou José Moreira Lima.

A partir do dia 20 de outubro, a FASA abre as inscrições para o vestibular de Pedagogia e Direito. O grupo de alunos e alunas do Projeto Social demonstrou interesse em realizar o sonho de fazer os cursos da faculdade. “Fiquei muito animada em relação aos cursos da FASA, mas primeiro preciso concluir as aulas do pré-Enem que estou participando no Projeto Social. Quem sabe em 2022 eu serei uma acadêmica em Direito pela Faculdade Santo André”, comentou entusiasmada a aluna Rayssa Cardoso.

Quem desejar fazer o vestibular da FASA tem que acessar o site www.fasaro.com.br ou ir pessoalmente na secretaria da instituição que fica no bairro Orleans, em frente da praça, ou ainda, enviar mensagem pelo whatsapp 98118-0306.