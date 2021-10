O Instagram não deve ser visto como uma simples rede social, mas como um canal de marketing e uma verdadeira mina de ouro para influenciadores e empreendedores.

Estamos falando de uma plataforma com mais de 1 bilhão de usuários ativos, com o Brasil fazendo parte do top 3 mundial. Sendo assim, é importante aproveitar desse espaço para crescer e se fazer ser visto e ouvido.

Só que, levando em consideração a alta competitividade, é necessário utilizar estratégias diversas para se destacar.

Para isso, é possível comprar seguidores reais, utilizar hashtags estrategicamente e até mesmo otimizar seu perfil para ganhar seguidores com maior velocidade.

Sendo assim, sabendo de todas essas possibilidades, decidimos trazer algumas das melhores dicas para ganhar seguidores no Instagram. Confira abaixo!

Construa um perfil eficiente e que chame atenção das pessoas

É muito provável que, antes de clicar no botão “seguir”, os usuários visitem o seu perfil. Isso faz com que uma enorme parcela do tráfego da sua conta seja de não-seguidores.

Por isso, é mais que necessário fazer com que elas se impressionem com o que estão vendo e queiram seguir acompanhando o que você tem para dizer e mostrar.

Existem muitas formas de fazer isso, então vamos as mais importantes:

Foto do perfil

Sua foto de perfil no Instagram precisa representar você ou sua marca/negócio. Sendo assim, é importante que seja escolhida com sabedoria e se destaque para ganhar seguidores no Instagram.

Nome do perfil e usuário

Pode parecer algo trivial, mas seu nome do perfil no Instagram pode fazer com que as pessoas encontrem você com maior facilidade.

Isso porque o Instagram organiza as buscas com base nessa informação. Diante disso, inserir palavras-chave no seu nome do Instagram pode fazer com que você seja priorizado pelo buscador.

Se você trabalha com Nutricionista, por exemplo, inclua essa informação no seu nome – “Nutricionista Paula Coelho”, por exemplo.

Caso queira, essa informação também pode constar no seu nome de @usuário.

Bio do Instagram

Outro espaço extremamente importante do seu perfil é a famosa biografia do Instagram. Esse é o espaço para se apresentar para seu público e transmitir um pouco da sua personalidade ou da personalidade do seu negócio.

Ou seja, nenhum dos 150 caracteres da bio do Instagram deve ser desperdiçado.

Para que isso não aconteça e esse espaço seja otimizado ao máximo, basta seguir as dicas apresentadas abaixo.

Utilize emojis

Não raramente, um emoji pode dizer mais que mil palavras. Sendo assim, se utilizados da maneira correta, essas figurinhas são capazes de fazer sua bio do Instagram brilhar ainda mais.

Utilize palavras-chave

As palavras-chave podem fazer com que seu perfil seja priorizado pelos mecanismos de buscas e seja encontrado mais facilmente. Por isso, é sempre importante incluir palavras que estão relacionadas ao seu nicho na bio para ganhar seguidores no Instagram.

Utilize espaçamentos, símbolos ou quebra de linhas

Espaçamentos, símbolos e quebra de linhas podem fazer com que as informações presentes na bio do Instagram sejam apresentadas de maneira muito mais agradável e fácil de acompanhar.

Link

O Instagram permite que os usuários do Instagram adicionem um link clicável na bio do Instagram. Ou seja, esse espaço deve ser aproveitado com sabedoria!

É possível incluir um URL que direcione as pessoas para o seu do seu negócio ou mesmo outras redes sociais.

Porém, caso queira aproveitar ao máximo essa funcionalidade, é possível criar uma Linktree e redirecionar seus visitantes e seguidores para páginas diversas por meio de diferentes links clicáveis.