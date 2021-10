Na tarde desta sexta-feira, 15, um garoto de 10 anos, desaparecido desde a quinta-feira, 14, foi encontrado morto em Rolim de Moura.

Conforme as primeiras informações colhidas pelo site Extra de Rondônia, o garoto identificado como Wanderson Correia da Silva, estava com a camiseta amarrada no pescoço, sem roupas e com sinais de estrangulamento. O fato aconteceu na Rua A, no bairro Cidade Alta.

A Polícia Militar (PM) e Perícia Técnica estiveram no local onde realizaram os trabalhos de praxe e o corpo foi liberado a funerária de plantão.

A Polícia Civil (PC), suspeita que antes da criança ser morta por estrangulamento, o mesmo foi violentado sexualmente.

Nas redes sociais algumas informações inverídicas estão sendo divulgadas, dentre elas, que a criança teria os órgãos retirados, o que não procede segundo a Polícia.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e o caso começa a ser investigado pela Polícia Civil de Rondônia.