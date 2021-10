O Deputado Federal por Rondônia, Coronel Chrisóstomo, em visita ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de Ji-Paraná, na quarta-feira, 13, acompanhado do Advogado Lincoln Astrê e também de assessores e apoiadores, em uma breve reunião com a coordenadora da unidade, Silvia Negrão, e diante do relevante trabalho realizado pelo orgão, se comprometeu a destinar emendas parlamentares, para aquisição de dois veículos que irão atender quatro no município.

Por se tratar de uma cidade que é dividida em dois distritos, devido a passagem do Rio Machado que corta ao meio a cidade, há grande dificuldade de atendimento pelos agentes do CRAS às famílias do Segundo Distrito e Vice e Versa.

“Após uma breve visita ao CRAS de Ji-Paraná, conheci a coordenadora Silvia Negrão que tem feito um trabalho brilhante a frente desta instituição e me comprometi a destinar uma emenda para aquisição de dois veículos para uso nas atividades, para atender as quatro unidades-CRAS em Ji-Paraná”, afirmou o deputado Chrisóstomo.