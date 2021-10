A Prefeitura de Alvorada D’Oeste investirá R$ 400 mil em pavimentação de ruas, do tipo bloqueteamento. O recurso foi destinado pela deputada federal Jaqueline Cassol (PP-RO) e empenhado no final do mês de setembro, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

“Quando falamos em pavimentação, eu penso além da melhora na infraestrutura urbana. Levo em consideração o conforto aos moradores, com melhores condições de limpeza e claro a saúde pública, pois com as ruas pavimentadas, a poeira diminui consideravelmente, evitando problemas respiratórios”, disse Jaqueline Cassol.

Para que o recurso seja liberado, a prefeitura precisa finalizar o projeto básico e executivo e só então fazer a licitação.

Recursos

Para Alvorada D’Oeste, a deputada Jaqueline Cassol já destinou quase R$ 1 milhão, sendo R$ 138 mil para a compra de uma caminhoneta cabine dupla para o escritório local da Emater, R$ 100 mil para o custeio de ações e serviços de atenção especializada à saúde (MAC), R$ 116 mil para a compra de um veículo e pistola para a Patrulha Maria da Penha, R$ 200 mil para a compra de uma ambulância que atenderá o Distrito de Tancredópolis e R$ 400 mil para a pavimentação.