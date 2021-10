Na noite de sábado, um morador da rua Paraíba, no Setor 19, foi golpeado na cabeça pelo próprio enteado e acabou perdendo a consciência, após fotografar o seio da enteada e enviar para um contato via WhatsApp.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, após chegar em casa o morador se deitou no sofá para descansar e passou a fotografar com o aparelho celular de forma disfarçada, o seio da enteada que amamentava o filho ao seu lado.

Como percebeu a atitude do padrasto, que enviava as fotos para um contato do WhatsApp, a jovem se revoltou e acabou sedo agredida pelo homem com puxões de cabelo e empurrões, mas foi defendida pelo irmão, que golpeou o agressor com uma garrafa térmica de 5 litros na região da cabeça.

Devido ao golpe, o homem perdeu a consciência e os enteados acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Após ser conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) o agressor da jovem recobrou a consciência e foi apresentado na Delegacia para o registro do caso.

No imóvel onde se deram os fatos, os militares encontraram 08 munições de calibre .38, todas intactas, 03 porções de “crack” que somaram 04 gramas, várias embalagens plásticas e o valor de R$ 616,00.

Questionada sobre a procedência da droga, a esposa do suspeito confessou serem do marido, mas disse não ter conhecimento de que tais produtos estava na casa.

O imóvel onde as vítimas e o agente moram é o mesmo que teve o portão crivado de balas a exatos 16 dias. (Relembre AQUI)