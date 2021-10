No final da tarde sábado, 16, um jovem foi flagrado por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, conduzindo uma bicicleta com registro de furto, ocorrido no dia 11 de dezembro de 2020, na frente de um salão de cabeleireiro, localizado no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Enquanto transitava pelo Setor 06 em uma bicicleta Lotus de cor preta, o suspeito passou agir de forma suspeita ao avistar a guarnição e acabou sendo abordado pelos militares.

Em revista pessoal, foi encontrado em posse do ciclista, uma porção de maconha pesando cerca de 01 grama.

Já em consulta ao número de série do veículo, foi constatado que ele havia sido furtado a exatamente 10 meses, quando o cliente de um salão a deixou no bicicletário sem estar cadeada.

Questionado sobre o furto, o jovem relatou não ter conhecimento, afirmando ter adquirido a bicicleta há 15 dias pelo valor de R$ 500,00.

Diante dos fatos o jovem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.