Se aproxima a data em que alguns aparelhos celulares perderão acesso ao WhatsApp. Devido a uma atualização na plataforma de mensagens mais utilizada no Brasil, alguns dispositivos ficarão incompatíveis com a nova versão a partir do mês de novembro.

Sistemas operacionais Android 4.0.4 ou anteriores e iOS 9 ou anteriores, não estarão habilitados ao funcionamento do mensageiro. Cerca de 120 milhões de brasileiros usam o aplicativo, logo, a ação pode impactar vários correntistas que possuem celulares mais antigos no âmbito pessoal e profissional.

Confira a lista de modelos de celulares que ficarão sem acesso ao aplicativo a partir de novembro:

Apple: iPhone SE, 6S e 6S Plus;

Samsung: Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core e Ace 2;

LG: Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II e F5 II;

Sony: Xperia;

Huawei: Ascend Mate e Ascend D2.

Neste sentido, para continuar utilizando o WhatsApp, o usuário terá que atualizar o celular com uma versão mais recente do sistema operacional que seja compatível com os critérios de funcionamento da ferramenta.

Além disso, uma nova função que está em teste pelo WhatsApp é a possibilidade de enviar imagens como se fossem adesivos no mensageiro. As informações são do WABetaInfo. A função permitirá converter facilmente uma imagem em adesivo, algo que até hoje exige o uso de aplicativos de terceiros.