A reivindicação foi apresentada ao Secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, depois que o deputado Cirone Deiró foi informado pelos representantes da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO, da existência de portaria do Ministério da Saúde que determinava a transferência do atendimento da enfermaria oncológica para o Heuro. A medida causou grande apreensão entre os pacientes que conhecem as dificuldades enfrentadas pelos pacientes do Heuro, em razão da superlotação devido à grande demanda de pacientes.

Em razão da existência da referida portaria, a Secretaria de Saúde do Estado – Sesau não tinha renovado o convênio com Hospital São Daniel Comboni. A possibilidade de suspensão no atendimento dos pacientes na enfermaria oncológica do São Daniel Comboni mobilizou os segmentos organizados da sociedade local que se uniram aos voluntários que atuam na Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO para pedir que o deputado Cirone Deiró fizesse a interlocução junto ao governo para resolver o impasse e renovar o convênio que mantém o atendimento na enfermaria oncológica do hospital São Daniel Comboni.

Idealizado pelo padre Franco Vialetto e construído com a ajuda de voluntários o complexo hospitalar São Daniel Comboni foi inaugurado em 2011 para ser um centro especializado no tratamento de câncer. A unidade é dividida em 10 pavilhões, incluindo casa de apoio para hospedar até 120 pessoas. Atualmente, são atendidos pacientes de Rondônia e Mato Grosso que buscam tratamento oncológico no São Daniel Comboni. Além da assistência médica, os pacientes e acompanhantes são atendidos na Casa de Apoio que é mantida pelos voluntários que também atuam no Hospital São Daniel Comboni.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, desde o momento em que recebeu a reivindicação, o titular da Secretaria de Estado da Saúde, Fernando Máximo se mostrou sensível aos relatos apresentados dos voluntários e representantes do Hospital São Daniel Comboni. “Depois, do trabalho intenso com a equipe da Sesau e o apoio do secretário Fernando Máximo conseguimos prorrogar o convênio entre o governo e a ASSDACO. Vamos continuar trabalhando em busca do fortalecimento dos serviços prestados para Hospital São Daniel Comboni aos pacientes oncológicos dos municípios rondonienses e até mesmo de outros estados,” afirmou.

Cirone também confirmou a destinação de emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 400 mil reais, mais R$ 100 mil do ex-deputado Edson Martins e outros R$ 100 mil do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano. Cirone explicou que a falta de previsão orçamentária da Secretaria de Estado da Saúde para manter os serviços da enfermaria oncológica exigiu um trabalho extra para assegurar os recursos destinados a custear as despesas com o atendimento aos pacientes. “Agradeço o apoio e parceria dos colegas deputados que me ajudaram a completar o valor de R$ 600 mil, necessários para manter os serviços da enfermaria oncológica aos pacientes do Hospital São Daniel Comboni,” finalizou.