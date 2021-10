Foi levado a júri popular na manhã desta segunda-feira, 18, pela comarca de Vilhena, o réu Rosano Brito da Costa, acusado de tentar matar a facadas em dezembro de 2011, Eberson Evangelista Guedes.

Segundo os autos do processo, o crime ocorreu em um bar localizado na Avenida 1512, no Bairro Cristo Rei em Vilhena, onde Rosano feriu Eberson a golpes de faca durante uma discussão, que teria tido início após provocações por parte da vítima.

Durante as investigações, levantaram-se rumores de que Rosano agiu devido cerca de um ano antes do crime, ele ter sido esfaqueado e acreditar que o autor do golpe, tivesse sido Eberson.

Porém, ambos os envolvidos negaram tais informações, afirmando que a rixa tinha tido início no local do crime, no entanto, a investigação teve acesso a um boletim de ocorrência registrado pelo agressor quando de fato foi esfaqueado, mas não quis denunciar o autor do crime.

Pela tentativa de homicídio contra Everson, Rosano, que se encontra preso aguardando julgamento por outros crimes, foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão, com regime inicial aberto.