A Policiai Civil da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher de Rolim de Moura, realizou na manhã desta segunda-feira,18, mais um cumprimento de mandado de Prisão Preventiva, desta vez em desfavor de J. P. A, que é suspeito de torturar física e psicologicamente a própria esposa por quase 20 anos.

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito agrediu fisicamente a esposa por diversas vezes ao longo dos anos, causando-lhe lesões corporais, mantendo-a em cárcere privado, mediante graves ameaças e atos equivalentes ao de tortura.

Em algumas das situações, o suspeito chegou inclusive a obrigá-la a dormir nua, num quarto trancado, com o ar condicionado acionado a baixíssima temperatura.

Já em outra ocasião, o suspeito teria coagido a vítima a ingerir uma grande quantidade de comida e água, por ter queimado os alimentos, durante a sua preparação.

Além disso, o suspeito impunha a sua esposa ao medo constante de ser punida, caso o descontentasse de alguma forma, seja nos afazeres domésticos ou em outro eventual comportamento, que no entendimento dele, deveria ser perfeito.

O infrator mantinha a esposa longe do convívio de pessoas, sejam vizinhos, familiares ou conhecidos.

Por conseguinte, após a constatação dos índicos do crime, a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão em desfavor do suspeito, sendo que após a expedição do mandado pertinente, deu o respectivo cumprimento.

Assim sendo, o suspeito foi preso para que as investigações prosseguissem, de forma que as testemunhas pudessem colaborar com a justiça, preservando-se assim a integridade física e psíquica destas.

Em caso de flagrante de abuso ou suspeita, qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima pelos números abaixo:

197 – Policia Civil de Rondônia

180 – Central de Atendimento a Mulher

3442 9037 – Delegacia de Atendimento a Mulher de Rolim de Moura

3442 1411 – UNISP Rolim de Moura

190 – Policia Militar