No início da tarde de domingo, 17, um homem foi preso após furtar compras em um mercado localizado as margens da BR-435, em Cerejeiras.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, um cliente se dirigiu até o açougue, pediu algumas peças de carne e em seguida pegou nas prateleiras uma panela de pressão e um molho de pimenta.

Após passar no caixa e colocar as carnes em sacolas, o homem foi até o proprietário e pediu para que ela abrisse a embalagem da panela para ver se estava tudo de acordo com as descrição.

Porém, depois da averiguação, o cliente voltou ao caixa, pegou as sacolas e saiu sem efetuar o pagamento.

Após ter acesso às imagens das câmeras de segurança do local, uma guarnição da Polícia Militar iniciou buscas pelo carro no qual o suspeito chegou e saiu do mercado, o encontrando estacionado na frente de uma casa localizada na Rua Maceió.

Em contato com o suspeito, ele afirmou que havia ido até o mercado, mas que não havia furtado os produtos, e sim, que tinha feito um acordo verbal com a proprietária, que por sua vez, negou tais alegações.

Diante dos fato, o cliente, que tinha o valor de R$ 200,00 no bolso, recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil.