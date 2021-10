Incentivar a prática esportiva para contribuir com o desenvolvimento social de crianças e adolescentes é uma das metas da deputada federal Jaqueline Cassol (PP-RO) com o programa “Segundo Tempo”. Na última semana a parlamentar confirmou mais R$ 108 mil para implantar o programa na Associação de Pais e Atletas do Voleibol de Espigão D’Oeste (APAVEO). “Investir no esporte é incentivar o futuro das crianças”, afirmou a deputada.

O valor está sendo usado para o pagamento de professores e compra de materiais esportivos. O pedido de destinação do recurso partiu da vereadora de Espigão Lirvani Storch. “Cresci jogando vôlei e esse esporte me ajudou a ter mais concentração e metas, por isso abracei esse programa. As aulas são oferecidas no contra turno escolar e o principal público atendido são crianças carentes. O objetivo é tirar os alunos da ociosidade e fazer do esporte uma ferramenta de aprendizagem”, explicou a deputada.

A APAVEO foi fundada em fevereiro de 2001. Ao longo desses 20 anos de atividade, contribuiu com a formação de alunos, que encontraram na prática esportiva um incentivo na vida. Esse é o caso da atual presidente da associação, a dentista Dayanne Gasparin Kobayashi, de 35 anos. Ela começou a treinar na escolinha com 13 anos e garante que o esporte fez parte da formação dela como pessoa.

“Assumi a presidência da escolinha neste ano e o meu desejo é que minha filha e os demais membros recebam a mesma formação esportiva que eu tive. Com o vôlei que aprendi treinando na APAVEO tive muitas oportunidades, como jogar profissionalmente. Fui embora da cidade, estudei, mas retornei para Espigão e continuo praticando o esporte”, contou Dayanne.

A associação está retornando com as atividades, após ficar um período suspenso por causa da pandemia. Segundo a presidente, esse recurso da deputada está contribuindo com esse retorno. “Nós somos muito gratos por esse valor que a deputada destinou para a nossa escolinha. Ele está ajudando com a volta das aulas e com a organização de competições esportivas”, agradeceu a presidente.

A APAVEO atende alunos do sexo masculino e feminino, a partir dos 10 anos de idade.