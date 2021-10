Diferente dos jogos de PC e consoles, que demandam um alto investimento de tempo por parte dos seus entusiastas, os jogos casuais necessitam de apenas alguns minutos para divertir seus usuários.

Essa facilidade de encaixe na rotina fez com que os jogos casuais conquistassem um grande número de usuários nos últimos anos e atualmente é possível encontrar uma quantidade impressionante de títulos interessantes disponíveis tanto na App Store da Apple quanto na Play Store do Google.

Jogos de puzzle e cassino são alguns dos gêneros favoritos

É verdade que o WhatsApp, que pode ser facilmente instalado, é um dos aplicativos mais populares que estão presentes nos smartphones, mas quando se fala em jogos casuais poucos se destacam tanto quanto Candy Crush Saga.

Candy Crush está na vanguarda dos jogos casuais desde que foi lançado pela desenvolvedora King há mais de uma década e o título mudou muito ao longo desses anos – conquistando cada vez mais jogadores durante o período.

Inicialmente vinculado ao Facebook em um modelo freemium, depois de alguns anos Candy Crush se tornou um jogo independente que chamou atenção de um público que contém desde jovens e adultos com rotinas movimentadas até os mais idosos.

O game conta com uma jogabilidade simples que envolve realizar combinações de doces similares para alcançar um determinado objetivo, que pode ser desde transferir uma peça importante até o final de um nível até libertar doces aprisionados em gelatina.

Essa base simples vai se tornando cada vez mais complexa à medida que o jogador passa de níveis e em alguns deles é praticamente impossível vencer sem utilizar algum dos power-ups e bônus disponíveis.

Inclusive, vale a pena mencionar que uma brasileira está no top 10 mundial de Candy Crush e que o jogo atualmente conta com a quantidade expressiva de mais de 10 mil níveis.

Outro jogo casual que tem feito muito sucesso no Brasil é o das slots. Feitas para iniciantes e com mecânicas simples, as variadas modalidades têm aparecido como opção para usuários que querem se divertir sem precisar aprender uma série de regras.

As diferentes modalidades contam com todo tipo de temática e cada uma delas pode agradar um tipo diferente de entusiasta, o que garante uma variedade enorme para os usuários.

Uma das versões mais jogadas é a Slot Big Blue Bounty. Inspirada pela majestosa baleia azul, conhecida por ser o maior animal do mundo, essa modalidade conta com símbolos wild, diversos jogos gratuitos e a possibilidade de ganhar até 20 mil vezes a aposta realizada.

Outra modalidade muito popular é Midas Golden Touch. Inspirada pelo lendário Rei Midas da mitologia grega, que transformava tudo que tocava em ouro, essa slot também conta com símbolos wild, mas também conta com a possibilidade de girar novamente, slots thunderkick e até mesmo rodadas bônus.

INSERT IMAGE HERE: >>>>> https://images.pexels.com/photos/4353618/pexels-photo-4353618.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940 >>>>> Photo by Pexels

Jogos com temáticas de gerenciamento de recursos também fazem sucesso

Famoso por ter sido originalmente criado por um único desenvolvedor comprometido com o sucesso, Stardew Valley foi lançado primeiro para o PC e depois conquistou os usuários do smartphone quando foi adaptado pela empresa Chucklefish.

Com jogabilidade inspirada no clássico Harvest Moon, o game leva o usuário por uma leve e ao mesmo tempo emocionante jornada da cidade para o campo. Já que após herdar a fazenda do seu avô, um jovem trabalhador corporativo precisa aprender a gerenciar os recursos para torná-la digna da sua memória.

Repleto de eventos temáticos e diversas opções de aprimoramento, Stardew Valley garante que nenhuma fazenda ou jornada será idêntica a outra e que os jogadores consigam um pouco da deliciosa paz do campo independentemente de onde estiverem na vida real.

No mesmo sentido de gerenciamento de recursos, mas muito mais voltado para a vida urbana é possível mencionar o clássico moderno Tiny Tower. Desenvolvido pela NimbleBit, o game envolve construir um arranha-céu cada vez maior andar por andar.

Cada aumentou vertical representa novos desafios, mas a complexidade crescente do jogo fica simples de ser entendida devida ao ótimo sistema de progressão que garante que o jogador aprenderá as mecânicas, que envolvem desde água e eletricidade até novos inquilinos, uma por uma – o que garante que a experiência nunca seja mais difícil do que o usuário possa lidar.