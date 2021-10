Na noite de segunda-feira, 18, a Polícia Militar (PM) registrou um acidente de trânsito de graves proporções no bairro Princesa Isabel.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, o sinistro envolveu um veículo Gol de cor vermelha e uma motoneta Honda Biz 125. O condutor do veículo de passeio trafegava pela Rua Antônio Deodato Durce sentido ao Cacoal Shopping e a motocicleta pela Avenida Carlos Gomes, quando no cruzamento com a via principal ouve a colisão.

Imediatamente uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e quando chegou ao local, se depararam com o piloto apresentando fratura exposta em um dos pés, o conduzindo imediatamente ao Hospital de Urgência e Emergência (HEURO).

No momento chovia muito, o que acabou contribuindo com a ocorrência do acidente, que deixou a motoneta destruída. O local possui sinalizações de trânsito totalmente visíveis para quem trafega pelo local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada com a Perícia Técnica e após os trabalhos de praxe os veículos foram removidos do local e o trânsito liberado.