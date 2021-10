O Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO) apoia a campanha Outubro Rosa e por isso, vai promover no próximo dia 22 de outubro por meio do Youtube oficial da instituição, a live “Quanto antes melhor”. A ideia é chamar atenção aos cuidados, prevenção e conscientização a respeito do diagnóstico precoce da doença.

Para o presidente do sistema, Salatiel Rodrigues, essa é uma ótima oportunidade de debatermos sobre esse tema tão importante. “Vestimos a camisa do Outubro Rosa por acharmos essa é uma luta válida, queremos cooperar com a conscientização e fazer com que as mulheres tenham como rotina procurar realizarem seus exames regularmente. Afinal, prevenir é sempre o melhor remédio”, salientou.

A live que tem o apoio da Infinita Diagnóstico por Imagem, contará com a participação da Dra. Maillene Rodrigues, da psicóloga Grasielle Freijó e Kellen Cristina como convidada especial.

O evento será mediado por Elaine Pereira e acontecerá às 15h horário de Rondônia. Para acompanhar basta acessar: https://www.youtube.com/sistemaocbro