O Governador Marcos Rocha confirmou nessa semana que a meta estabelecida por ele à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) de realizar, no mínimo, mil mamografias durante o mutirão de exames no Hospital Regional de Cacoal (HRC) está sendo cumprida à risca. A ideia é zerar a fila de espera pelo exame e após isso estabelecer um cronograma contínuo de atendimento às mulheres. A campanha começou oficialmente na última sexta-feira, 15, e atenderá pacientes dos municípios que compõem a II Macro região de saúde do Estado de Rondônia, área que vai de Jaru (região central do Estado) a Vilhena (cone sul).

Em visita aos municípios, Marcos Rocha tocou no assunto e solicitou a parceria das prefeituras para que sejam levadas ao HRC de Cacoal o maior número possível de mulheres que necessitem do exame. “O mutirão também é um instrumento de conscientização social acerca da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta é uma campanha da sociedade e devemos nos empenhar ao máximo para proporcionar mais qualidade de vida às mulheres”, comentou o Governador.

O secretário de saúde, Fernando Máximo, tem acompanhado de perto o andamento do mutirão. Médico de carreira, o secretário de estado constatou a qualidade e a eficiência dedicadas ao trabalho. “Caso haja a suspeita, a mulher imediatamente será acompanhada por um especialista para que sejam tratadas e possam ser completamente curadas. A Sesau está acompanhando cada detalhe desta ação para garantir o máximo de cuidado às pacientes”, comentou.

A mulher que precisar da mamografia deve procurar a secretaria de saúde do seu município, fazer o cadastro no Sistema de Regulação (Sisreg) para receber o agendamento. O aparelho de mamografia do Estado de Rondônia é um dos mais modernos do mercado. Digital, ele realiza a coleta necessária para biópsia. O equipamento custou R$ 780 mil e o recurso é fruto de emenda parlamentar do então deputado federal Nilton Capixaba.

O mamógrafo é equipado com um braço giratório acoplado ao conjunto de tubo de raios-x, painel de controle e estereotaxia, um aparelho especial que permite a biópsia orientada por radiografia. Além disso, oferece total proteção radiológica para o operador.