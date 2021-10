O Secretário Municipal de Assistência Social de Vilhena, Rafael Nunes Reis entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para esclarecer um acidente de trânsito envolvendo um veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), ocorrido no final da tarde de segunda-feira, 18, no cruzamento das avenidas Presidente Nasser e Sabino Bezerra de Queiroz, no Jardim América, onde uma pessoa ficou ferida.

Segundo Rafael, ao contrário do relatado por testemunhas, a colisão entre o veículo oficial e o motociclista, não se deu de forma direta e nem por erro da servidora que estava na direção, e que retornava da Escola Cecilia Meireles, onde foi buscar uma criança acolhida no abrigo municipal.

De acordo com Rafael, um terceiro veículo, que seguia pela Presidente Nasser, foi que de fato colidiu com o motociclista, o arremessando sobre o veículo da prefeitura, que estava parado no cruzamento esperando o fluxo preferencial da via.

Após provocar o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro ao motociclista ferido, mas foi localizado por populares logo em seguida.

Apesar do susto e dos danos causados no carro da secretaria, a servidora e a criança não se feriram. Já o piloto precisou ser conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).