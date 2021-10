O ótimo desempenho que os atletas formados na Associação de Voleibol de Vilhena (AVV) mostraram em Brasília-DF e Laurentino-SC, trouxe alegria para Associação, que mais uma vez pode ver atletas formados nas categorias de base colherem bons resultados em outros estados.

Novamente os atletas Guilherme Santana e Rodrigo Campana que haviam conquistado vaga para os Jogos Universitários Brasileiros -JUBS pela equipe da FASIPE de Cuiabá/MT, por se tornarem campeões pelo estado vizinho, agora na fase nacional dos jogos, novamente subiram ao pódio com a conquista do bronze coroando uma bela campanha; titulares da equipe na função de ponteiro e central eles agora possuem duas medalhas dos jogos universitários: uma de ouro na fase estadual e outra de bronze na fase nacional dos jogos.

A segunda boa notícia veio com a conquista do ouro da atleta Eloise Rabito na Grand Liga de Voleibol ELAV de Laurentino/SC, que serviu como preparação para disputa da Super Liga C, que terá Brusque como cidade sede. A equipe atual de Elo Napoli Caçador ganhou as duas etapas da Competição e para abrilhantar seu desempenho, foi escolhida como a melhor atleta da final. Eloise desempenha a função de levantadora e com maestria tem liderado sua equipe nestas conquistas.

O projeto da Associação de Voleibol tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena e Unimed , com a chancela do CMDCA e o apoio da ATMUS academia, Desafios Contabilidade, Internet 5.8 e a parceria da Escola Maria Arlete Toledo através projeto CTDE e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar pelo projeto cooperando com o esporte idealizado pela AVV.