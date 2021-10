Dedicação, habilidade e muito suor. As competições do fim de semana encantaram o público no ginásio municipal Jorge Teixeira, em Vilhena.

No último domingo, 17, o local foi palco do Festival de Artes Marciais, evento organizado pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com as academias de lutas de Vilhena, tendo as modalidades de Jiu-Jitsu, Karatê, Judô e Taekwondo.

Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes, destaca o nível técnico dos jogos, e lembra do esforço dos atletas das artes marciais. “Foi um Festival que certamente servirá de exemplo no futuro. Fico satisfeito ao ver o alto nível técnico das lutas, quero parabenizar a todos os atletas e academias participantes. Além de que, Vilhena vai receber os Jogos Intermunicipais de Rondônia no próximo mês, e este Festival foi como preparatório para os atletas que representarão Vilhena nos jogos, ainda mais que muito deles, foram tão afetados pela pandemia da covid-19, com a paralisação das atividades por quase dois anos”, aponta o secretário.

Participaram cerca de 350 atletas de todo Cone Sul e também do Estado do Mato Grosso. O festival teve o apoio organizacional das academias de lutas Team Mumberger, Associação Yawara de Judô, Associação Bushidô de Jiu Jitsu e da Academia Josué TDK. A Prefeitura de Vilhena premiou com medalhas os três primeiros colocados de cada categoria e modalidade.

O álbum completo com as fotos dos jogos, está disponível no Facebook da Semes e pode ser acessado AQUI.