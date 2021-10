O deputado Federal por Rondônia, Coronel Chrisóstomo, na última quarta-feira (13), cumprindo agenda parlamentar, em visita a Ji-Paraná, a pedido do Drº Lincoln Astrê que já havia sensibilizado com as famílias contempladas em sorteio às residência do Morar Melhor II, foi fiscalizar pessoalmente o caos de abandono e depredação da estrutura destas residências que seriam entregue no ano de 2015.

De imediato o Deputado fez contato com o executivo local e em reunião na sede da prefeitura municipal de Ji-Paraná com o Prefeito Isaú Fonseca obteve informações da situação e o porquê ainda não foram entregues estas moradias aos seus contemplados.

Diante da situação o Prefeito Isaú se comprometeu em fazer o que está faltando, que é de competência do município e o Deputado foi pessoalmente no local ver a situação das obras a ser entregue.

Não satisfeito e indignado com o que viu, um abandono total com imóvel depreciado e várias avarias e sem condições de ocupação pelas famílias, Chrisóstomo se comprometeu diante da situação e ali mesmo no local entrou em contato com o ministro João Roma do Ministério da Cidadania, marcando uma reunião para tratar sobre o assunto da execução da reforma e entrega dos imóveis a quase 1500 famílias que estão esperando a mais de 06 anos por este direito já adquirido.

No Local

Chrisóstomo esteve no local avaliando as condições da obra, na companhia do advogado Lincoln Astrê e de Arly Leomar Gramelichy, conhecido como Gaúcho.

“Convidei o deputado Chrisóstomo a pedido dos contemplados para ver essa situação de perto, é inadmissível que 1.456 famílias fiquem aguardando tanto tempo para morar em um local que foi construído para os munícipes de baixa renda; apartamentos que devido demora na entrega, já necessitam de reformas”, disse Lincoln Astrê.

“É inadmissível que quase 1.500 famílias fiquem aguardando tanto tempo por uma obra dessa magnitude. Já estamos trabalhando para que essas casas sejam entregues o mais breve possível para o povo de Ji-Paraná, vou convidar o Presidente Bolsonaro para vir entregar estas residências”, garantiu Chrisóstomo.

“Dr. Lincoln Astrê, Arly popular (Gaúcho) e o povo de Ji-Paraná, podem contar sim com este deputado”, concluiu o parlamentar.