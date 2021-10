Por volta das 14h30 desta quarta-feira, 20, uma mulher esfaqueou o ex-marido na casa onde ele mora, no bairro Marcos Freire, em Vilhena e alegou para a polícia que agiu em legítima defesa, porém, a vítima contou outra versão dos fatos.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mulher relatou que já se encontra separada há alguns meses e hoje foi até a casa do ex-marido para buscar alguns pertences, mas ele a agarrou, afirmando que não aceitava a separação.

Ainda segundo a mulher, para se defender do ex, ela se apossou de uma faca de cozinha e o feriu por algumas vezes de forma superficial até que ele a soltasse.

Porém, em contato com a vítima, os policiais ouviram outra versão, pois o homem afirmou que ao chegar na casa, a ex pediu seu telefone celular emprestado para fazer uma ligação, alegando que o dela havia acabado a bateria.

Enquanto usava o celular, a jovem abriu o aplicativo whatsapp do ex e viu conversas particulares dele com outra mulher, e revoltada quebrou o aparelho afirmando que não aceitaria que ele tivesse outra. Ainda segundo a vítima, ambos entraram em vias de fatos, onde a ex o feriu a golpes de faca.

Diante da situação, o casal foi conduzido para a delegacia para prestar mais esclarecimentos ao delegado de plantão.