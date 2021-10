A prefeitura de Chupinguaia, através da secretaria municipal de esporte e cultura, lança nesta quinta-feira, 21, o Plano Municipal de Turismo.

O evento ocorrerá na aldeia Tubarão, na área rural, com uma extensa programação.

De acordo com informações da assessoria, uma empresa foi contratada para levantar o potencial turístico do município. O titular da pasta, João Divino, acompanhará as atividades e representará a prefeita Sheila Mosso, que está em agenda oficial na capital do Estado.

Entre os objetivos consta a capacitação de pessoas para serem guias turísticos.

A programação oficial inicia às 10h30, com a saída da comitiva de autoridades da sede da prefeitura com destino à aldeia Tubarão. Às 11h ocorrerá a visita in loco na aldeia, com o almoço ocorrendo às 12h. A entrega Oficial do Plano Municipal de Turismo ocorrerá {as 13h30.