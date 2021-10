O Sicoob Credisul realizou na segunda-feira, 18 de outubro, a reinauguração da agência de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho. Agora em novo endereço, na Avenida 3 de Dezembro, 515, o espaço foi ampliado para melhor atender os cooperados.

A solenidade de reinauguração foi marcada por um café da manhã com a presença de colaboradores e associados. Renato Doretto, diretor regional, prestigiou a recepção e destacou o desenvolvimento local desde a chegada da agência na comunidade, há quase uma década.

“Essa agência vem consolidar nossa posição no distrito que hoje conta com 22 mil habitantes, no qual, já temos 2 mil cooperados e mais de R$ 50 milhões de operação em crédito. Isso é o Sicoob Credisul devolvendo para a comunidade tudo que tem recebido de apoio e operações. Hoje temos um espaço muito mais confortável. Estamos felizes e recebemos muitos elogios por parte dos cooperados. Esperamos poder cada vez mais surpreendê-los com novidades como essa, e claro, com produtos de qualidade e as excelentes taxas praticadas”.

Murilo de Souza Aluízio, gerente geral da agência, comemorou a entrega da unidade. “Agora temos um ambiente moderno, amplo e arejado. Com espaços individuais para atender com privacidade os cooperados e ajudá-los em suas necessidades. Um local lindo e único, do jeito que nossos associados merecem. É o Sicoob Credisul promovendo o melhor”, destacou.