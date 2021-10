A forte chuva que atingiu Vilhena na tarde desta terça-feira, 19, serviu para demonstrar a fragilidade de algumas obras executadas há poucos meses no município.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a chuva “carregando” o asfalto na rua Claudio Rosella, localizada alguns metros da base da Polícia Militar, no bairro Cristo Rei.

As imagens são alvos de questionamentos de internautas e muitos acreditam se tratar de uma verdadeira “casca de ovo”.

O Extra de Rondônia foi até o local e conversou com a morador que registrou o momento exato em que a chuva o asfalto embora. Ela informou que o fato aconteceu por volta das 14h e ficou impressionada com a força da água que arrancou o asfalto. Momento em que decidiu fazer a filmagem com o celular. O resultado: um buraco no meio da rua.

O Extra de Rondônia entrou em contato com a assessoria da prefeitura para eventuais esclarecimentos do caso e informou que “o asfalto não cedeu por ser ‘mal feito’. Como havia um cano de água com vazamento logo abaixo, foi necessário abrir o asfalto para fazer o reparo. A partir desse trecho sem asfalto resultante da obra feita há alguns dias, a água da chuva em força de enxurrada levantou a camada asfáltica. O local vai ser recuperado com asfalto nesta semana pelo Saae, normalmente, reparando o dano”.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

