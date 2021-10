Dois alunos do Programa “Pensando no Amanhã”, da AMEC, de Cacoal, viajam no próximo dia 27 de outubro ao Rio de Janeiro (RJ) onde participam, entre os dias 29 de outubro a 05 de novembro, dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s).

O primeiro representante de Cacoal é David Kayk Martins Lima, de 13 anos, que obteve o direito de participar do evento ao conquistar o primeiro lugar na competição de salto em altura e segundo lugar em corrida de 800 metros, salto em distância, durante a realização do Campeonato Estadual sub 16 deste ano, realizado no último dia 25 de setembro, no campo do Village do Sol.

A segunda representante é a aluna Leniza Oliveira Mendes, de 12 anos, que ficou com o primeiro lugar no lançamento de peso, nessa mesma competição, e que também ganhou o passaporte para ir à Cidade Maravilhosa representar a Capital do Café.

Ambos os atletas do Programa “Pensando no Amanhã” estão motivados para a competição e prometem dar o melhor de si para que Cacoal esteja muito bem representada e, se possível, conquiste medalhas nesse evento desportivo.

O programa está sob a supervisão do Monitor Dionatan Cardoso que propicia todo o suporte para os alunos nessa sua jornada em busca de mais um pódio para o atletismo de nosso município, agora em nível nacional.

Além dos competidores, uma equipe de monitores também deverá viajar à capital fluminense para dar apoio aos atletas. O Atletismo em Rondônia conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF). Os atletas vão ao Rio de Janeiro com as despesas pagas pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), que é quem tem o convênio desportivo com a CEF.

O Diretor da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC), Claudemar Littig “Mão”, afirmou que o Município de Cacoal se sente honrado em poder participar de um evento nacional, onde estarão presentes os melhores atletas do meio estudantil de nosso país.

“Nessa competição estarão apenas os melhores, selecionados de todos os estados brasileiros, e Cacoal estará muito bem representada por esse aluno e essa aluna que tem se dedicado e preparado para fazer bonito no evento e colocar o nome de nossa cidade em evidência”, destacou o popular Mão.