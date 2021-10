Na última terça-feira, dia 19, aconteceu prestigiado coquetel de lançamento do SUV mais esperado do ano, o FIAT Pulse na PSV Cacoal e no dia 20, na PSV em Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia. Na foto a empresária Poliana Miranda, que comanda as duas concessionárias, fez foto com parte da capacitada equipe da PSV Cacoal.

Registrei no lançamento do Pulse na FIAT PSV em Cacoal/RO, a bioquímica Kelly Cristina e sócia-proprietária do Laboranálises, com o filho Miguel e a filha Natália Fernandes Gomes, presenteada pela mãe com o SUV mais esperado do ano, o FIAT Pulse.

O casal Talita Maiara e Luiz da empresa Agito Som e Iluminação feliz em adquirir a nova FIAT Strada na FIAT PSV em Cacoal/RO, que tem cabine dupla, quatro portas, câmbio automático e nova central multimídia. E foram presenteados com o Queijo 4 Cachoeiras do renomado Grupo Gilberto Miranda.

Registrei na CEF agência de Cacoal/RO, os dinâmicos gerente geral de rede Gean Carlos Diniz, e as gerentes carteira PJ Elisângela da Rocha Lima e Jackcilene Gotara dos Santos.

Sucesso absoluto a “Black Niver” Casa & Decoração em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração em Rondônia.