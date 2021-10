Novas informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia sobre um crime bárbaro que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 21, em uma casa situada na Avenida Avenida Rio madeira, no bairro Cruzeiro, em Colorado do Oeste, dão conta de que a dona de casa Maria Francisca da Silva, de 63 anos, de fato foi assassinada a golpes de machado.

Ainda segundo informações, o principal suspeito do crime, conhecido como “Zé do burro”, que é ex-marido da vítima, teria entrado na casa pelo fundo do quintal e surpreendido Maria, sem que ela tivesse tempo de correr.

A princípio acreditou-se que Maria tinha sido morta a facadas devido a situação em que o corpo se encontrava, porém, a reportagem do site acaba de confirmar que de fato a arma usado no crime, foi mesmo um machado.

Com a violência dos golpes deferidos pelo homem, que havia recebido uma ordem judicial para manter distância da vítima ainda na manhã de hoje, Maria sofreu lesões gravíssimas e morreu no local.

Após os trabalhos de praxe a perícia técnica liberou o corpo para a funerária Center Pax que o conduzirá na manhã de sexta-feira, 22, para passar pela necropsia em Vilhena.

O velório está previsto para ser realizado no mesmo dia em Colorado e o suspeito do crime continua foragido.