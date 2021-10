O deputado federal Léo Moraes (Podemos) juntamente com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, com a secretária de Contratos e Convênios, Rosineide Kempin, mais o vereador Macário de Barros (Podemos), além de técnicos da Prefeitura visitaram o local onde será construída uma escola com 12 salas de aulas no conjunto habitacional Morar Melhor. A construção da unidade escolar atende um pedido do vereador Macário Barros.

Para a construção da escola, que segue padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o deputado viabilizou uma emenda parlamentar no valor de mais de R$5 milhões, dos quais R$ 1,5 já estão empenhados. “O mais difícil, que é o recurso financeiro para a obra, nós conseguimos. Agora é com a Prefeitura tomar as providências para que escola seja construída e entregue à comunidade”, disse Léo Moraes.

Segundo o parlamentar, primeiro foi lhe solicitado que pudesse ajudar a buscar recursos para construir uma escola de 6 salas. Ele fez gestões junto ao Ministério da Educação e ampliou o projeto para 12 salas, podendo ser ainda mais ampliado. O prazo para construção é de um ano e meio e as demais parcelas serão liberadas conforme o cronograma da obra. Em 2023 deve estar pronta para atender aos alunos em local mais próximo de suas casas.

Recentemente Léo Moraes conseguiu a liberação de três milhões de reais para a Prefeitura ampliar em mais de 12 quilômetros a rede de ciclovias e ciclorrotas, para facilitar o trajeto de ciclistas nas várias direções da cidade.