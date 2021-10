Agora Vilhena conta com a Touti Cosmetics, que é uma perfumaria inspirada na beleza de Paris e foi criada para dar mais confiança a homens e mulheres, acreditando que os perfumes ajudam a construir e afirmar a personalidade do indivíduo, contribuindo para a sensação de bem estar.

As diversas fragrâncias dos produtos possibilitam dar vida às variadas facetas de uma pessoa e o nome é inspirado em Dame Touti, uma egípcia que, há 3000 anos é considerada como a primeira diva que produziu seus próprios cosméticos e inspirou pessoas ao redor do mundo. O perfume também esteve no centro da estética e da terapia no Egito antigo. O ato de fazer o perfume passou a ser considerado uma arte, assim como consideramos até hoje em todo o mundo.

A Touti Cometics contém no seu catalogo de vendas, os perfumes SPA Touti Aromaterapia que são produzidos com óleos essenciais e que proporcionam uma sensação de bem estar tanto físico quanto mental, pois calmam e estimulam a concentração. Sucesso de vendas, os perfumes que possuem ótima fixação e excelente custo benefício, são fabricados com essências importadas de qualidade superior, possuem fragrâncias marcantes.

Atualmente, a perfumaria possui 40 fragrâncias entre masculinas e femininas, 20% de essência e em embalagens de 50 ml, o que torna a operação mais simples e eficiente.

E a franquia chegou com muitas novidades que são os “Shows de Prêmios Touti”, que funciona da seguinte forma: a cada 3 perfumes Touti comprados nas unidades participantes, você recebe um cupom e pode ganhar na hora 1 perfume Touti Spa. Além disso, você cadastra o número da sorte no site da campanha e concorre a super prêmios mensais até o final do ano. Para mais informações é só acessar o site: showdepremiostouti.com.br

A Touti fica aberta das 10h até as 22h no Park shopping Vilhena em frente ao cinema. Não perca essa oportunidade de ter em sua casa uma fragrância inspirada em Paris.