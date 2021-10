As últimas semanas foram um tanto quanto conturbadas para o astro do Paris Saint-Germain e seleção brasileira, Neymar.. Isso porque várias críticas relacionadas ao seu desempenho dentro de campo vinham sendo tecidas tanto pela imprensa nacional quanto internacional. Sendo que alguns veículos de notícias não se limitavam apenas ao desempenho do atleta dentro das quatro linhas, mas apontavam o estilo de vida de Neymar fora dos campos como uma das principais causas da sua queda de rendimento.

Dessa forma, o craque chegou a alegar que poderia deixar de jogar pela seleção canarinha após a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Essa notícia deixou a mídia brasileira eufórica, no entanto, não foi apenas em terras tupiniquins que o assunto reverberou, e a ideia de uma possível aposentadoria da equipe nacional gerou preocupação até no PSG. De acordo com as informações divulgadas pelo diário L’Equipe, Neymar entrou em contato por telefone com Leonardo, atual diretor esportivo da equipe parisiense, explicando o assunto. Segundo o L’Equipe, Neymar afirmou ao compatriota que essa aposentadoria se limitaria a jogar pelo Brasil e não afetaria o seu tempo no PSG.

Essa tensão com o clube francês ocorre principalmente porque o camisa 10 renovou seu contrato com o time há pouco tempo até o final da temporada de 2025. E como o mundo todo está cansado de saber, o craque é a peça central para o enorme projeto desenvolvido pelo PSG para os próximos anos, que visa principalmente a conquista de uma Liga dos Campeões. Além disso, o jogador conta com um dos maiores salários do esporte mundial.

Nesta temporada, o time de Paris mais uma vez abriu os cofres e acabou contratando grandes estrelas para fazer companhia a Neymar. A principal delas obviamente é Lionel Messi, e com a chegada do craque argentino, espera-se que os jogadores consigam repetir a sinergia vista quando jogaram juntos no Barcelona.

Sem cabeça

A revelação de que talvez não jogasse mais pelo Brasil foi feita em uma entrevista ao DAZN, onde o camisa 10 acabou surpreendendo todo o mundo, apontando que não sabe se terá condições de “aguentar mais futebol” após a disputa da Copa do Mundo de 2022. “Acho que é minha última Copa do Mundo (2022). Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir”, disse o atacante de 29 anos.

Neymar estreou pela seleção brasileira em 2010, numa partida contra os Estados Unidos. De lá para cá, foram 114 jogos disputados com a camisa amarelinha, onde marcou nada mais nada menos que 70 gols pela equipe. Com isso, ele está bem próximo de alcançar Pelé, que é o maior artilheiro da seleção com 77 gols – e como tem apenas 29 anos, o atacante tem tempo de sobra para ao menos igualar tal feito.

Porém, o camisa 10 não é apenas o principal goleador da seleção brasileira na atual geração, ele também é um “garçom” nato, já que já deu 54 assistências com a camisa do Brasil. Com isso ele é o líder de assistências com folga neste século, e para se ter uma ideia da discrepância, o segundo lugar neste ranking é Kaká, que deu apenas 22 passes para gol.