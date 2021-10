O vereador Paulo Henrique (PTB), um dos mais participativos e ativos da atual legislatura da Câmara de Cacoal, aparece entre os 15 nomes lembrados pela população em intenções de voto para deputado federal nas eleições de outubro de 2022 em recente pesquisa divulgada em Rondônia.

Por enquanto, o parlamentar não confirmou disputar nenhum cargo político nas eleições do ano que vem, mas, em entrevista ao Extra de Rondônia meses atrás, disse que está à disposição do partido para aceitar desafios.

Desde que iniciou seu mandato na Câmara de Cacoal, em janeiro deste ano, o nome do parlamentar tem sido alvo de elogios e questionamentos por sua postura drástica contra suspeitas de atos de improbidade administrativa por parte do prefeito Adailton Fúria (PSD), o que resultou em denúncia na polícia civil e foi parar na justiça.

Ele também é autor do projeto municipal “Maria da Penha”, que prevê o combate a violência doméstica, recebendo apoio da sociedade. O projeto foi aprovado e virou lei.

Na pesquisa, encomendada pelo Instituto Vizon, de Porto Velho, e realizada em vários municípios rondonienses, Paulo Henrique, que é advogado e jornalista de profissão, aparece no 15º lugar, logo atrás de conhecidas lideranças políticas do Estado que hoje fazem parte da bancada federal.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o vereador disse que “recebo com muita satisfação a lembrança do eleitorado de Cacoal, até porque estou apenas iniciando na política, com o primeiro mandato de vereador. Quero deixar um legado para minha família e promover o melhor pelo social do nosso município. Estou pronto para qualquer desafio, mas, nesse momento, quero cumprir o mandato de vereador, lutando para transformar a ‘Capital do Café’, combater a corrupção, denunciar ilegalidades e trabalhar para que Cacoal seja uma das mais prósperas do Estado de Rondônia. Agradeço a cada um que lembrou no meu nome nas intenções para deputado federal”.

Clique AQUI e veja a pesquisa na íntegra.

MUNICÍPIOS PESQUISADOS: VILHENA, COLORADO DO OESTE, CEREJEIRAS, PIMENTA BUENO, CACOAL, PRESIDENTE MÉDICI, JI-PARANÁ, OURO PRETO, JARU, ARIQUEMES, PORTO VELHO , ITAPUÃ DO OESTE, MACHADINHO D’OESTE , BURITIS , NOVA BRASILÂNDIA , ROLIM.DE MOURA , SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ , SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, GUAJARA-MIRIM, NOVA MAMORE, CUJUBIM, ALTO PARAÍSO, MONTE NEGRO,ALVORADA DO OESTE.

ELEITORES OUVIDOS NA PESQUISA: 1152

NÍVEL DE CONFIANÇA: 95%

MARGEM DE ERRO: 2,89 %

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA: 1 A 4 /09/2021