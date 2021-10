O Deputado Alex Silva (Republicanos), apresentou no último dia 11, mais um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa do Estado. A medida institui o “Dia das Artes Marciais em Rondônia”, para que seja incluso no Calendário Cultural e Oficial do Estado, a ser celebrado todo o dia 30 de agosto de cada ano.

Segundo estudos, mais de 70% dos alunos que se matriculam em uma academia, buscam pela modalidade de artes marciais, além de, ser recomendada por profissionais da área da educação e da saúde, como complemento para o processo educacional e tratamento de doenças.

As artes marciais oferecem ao praticante, além de defesa pessoal, melhoria na memorização e na concentração, na autoestima, na ansiedade, no alívio de dores, implementação da autodisciplina, controle, equilíbrio interno, fortalecimento físico, mental e intelectual, dentre outros.

“Nossa proposta é para que neste dia, seja feita campanha de incentivo às artes marciais, e divulgação dos benefícios que a prática pode trazer para a saúde física e mental, além de homenagens aos professores, alunos e atletas com a realização de ações e atividades relativas à modalidade”, contou o parlamentar.