Está sendo inaugurado nesta sexta-feira, 22, no Tiro de Guerra de Colorado do Oeste, um parque infantil confeccionado 100% com pneus, que é a realização de um projeto idealizado pela empresa Pneu Art, de propriedade do cabo da Polícia Militar, Cleiton Cichoki da Luz, em parceria com o 1º sargento Mardone Vicente da Silva e financiado pelo Fórum Municipal.

Através das habilidades de Cleiton, que divide a carreira militar com a confecção de artesanatos com pneus, o sargento Mardone, que é chefe do Tiro de Guerra do município, viu uma possibilidade de abrir os portões da unidade para a população.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o sargento afirmou que a ideia de construir um parque infantil dentro da área de preservação do Tiro de Guerra foi uma forma que encontrou de valorizar o trabalho de Cleiton e quebrar paradigmas que levam a sociedade a acreditar que a área militar é restritamente proibida para a sociedade e qualquer pessoa que entrar, pode ser punida.

”Quando assumi a chefia do tiro de Guerra de Colorado, a primeira coisa que fiz foi retirar as placas que proibiam a entrada enfatizando que aquela é uma área militar, pois na verdade o espaço é da comunidade e nós só zelamos por ela”, afirmou Mardone.

Com o projeto em mãos, Cleiton e Mardone foram em busca de financiamento junto ao Fórum municipal, e concorrendo com vários outros de diversas instituições, foram contemplados com uma verba aproximada a R$ 11.200,00, que tornou possível a conclusão do parque e inauguração ainda no mês das crianças.

“Ao longo do tempo foi se criando nas pessoas um receio sobre a interação com os órgãos militares e o que mais desejo é por um fim nisso, pois este espaço em que o Tiro de Guerra está instalado é da sociedade e por isso fiz questão de que o parque fosse instalado próximo ao portão, para que as famílias se sintam a vontade em entrar e fazer uso daquilo que é delas. O projeto também é uma forma de valorizar o trabalho do cabo Cleiton, que é uma profissional que merece todo o reconhecimento, pois usa materiais que seriam descartados no meio ambiente”, enfatizou o sargento.

Como a área do Tiro de Guerra é um espaço de preservação ambiental, onde há animais silvestres, Mardone afirmou que a conscientização será um dos pontos chaves para a interação da sociedade, pois o parque ficará aberto e os militares estarão sempre conversando com os usuários sobre a necessidade do uso das lixeiras, que por sinal, também são feitas de pneus e com tampas, que impossibilitam os macacos a terem acesso ao seu conteúdo.

Para a inauguração estão sendo esperadas cerca de 100 crianças cadastradas na assistência social do município, mas nos demais dias, o uso será permitido para todos, sem exceções.

“Vamos inaugurar com a distribuição de brinquedos doados por comerciantes locais e alimentos para as crianças cadastradas, mas a partir disso, todas as famílias estão convidadas a nos visitar e passar momentos de lazer no parque, pois enquanto os filhos brincam, os pais podem socializar tomando um tereré e desfrutar do ambiente que lhes pertence”, concluiu Mardone.