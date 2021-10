Na noite da última quarta-feira, 20, a Polícia Militar (PM) deu fiel cumprimento a dois mandados de prisão, expedidos contra homens considerados foragidos da justiça de Cacoal.

De acordo com informações colhidas pela equipe do Extra de Rondônia, o primeiro suspeito era morador do bairro Alpha Park e os policiais foram até a casa dele, onde um familiar informou que ele havia saído e que estaria no espaço Genésio Lima. Em posse das informações, a guarnição se dirigiu ao local, onde logrou êxito em prender o suspeito.

O segundo foragido foi localizado pelos policiais no trabalho, onde alegou não teria recebido a intimação judicial, por isso a justiça emitiu o mandado de prisão contra ele.

Após serem informados de seus direitos constitucionais, os foragidos foram conduzidos para delegacia, onde foram submetidos a exame de corpo delito e posteriormente entregues no presídio.