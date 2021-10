A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que sábado, 23, será de muito sol e calor em toda Rondônia.

A previsão é de um dia de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva passageira à tarde no sul do estado e no Vale do Guaporé. Já na capital e demais regiões rondonienses o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde.

Contudo, o Sipam informa também que uma frente fria chega em Rondônia neste domingo, 24, e muda o tempo em todo o estado. A previsão é de céu nublado a encoberto com várias pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia nas cidades do Vale do Guaporé e do sul do estado.

Na capital e nas demais regiões de Rondônia o sol ainda predomina na maior parte do dia, mas sempre entre nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e anoite. Há possibilidade de temporais em todo o estado.

A frente fria traz mais um evento de friagem a Rondônia, que neste domingo será sentida somente nas cidades do Cone-Sul e do Vale do Guaporé. As demais áreas, incluindo a capital, seguirão com forte calor neste domingo.

Com o avenço da friagem pelo estado, todas as regiões de Rondônia terão um dia ameno, sem calor, mas o sistema não provocará frio intenso.