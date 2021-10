Após o site de notícias Extra de Rondônia publicar, durante a semana, uma matéria informando que o deputado estadual Luizinho Goebel (PV-RO) teria sido convidado para fazer parte do Partido Progressista (PP) rumo às eleições de 2022, o secretário-geral da sigla em Rondônia, advogado Luiz Paulo, imediatamente, entrou em contato com à redação do jornal eletrônico para afirmar que nenhum parlamentar fora contatado para compor a nominata e tampouco ingressar na agremiação (leia mais AQUI).

Segundo o Dr. Luiz Paulo, como é conhecido, existe um acordo firmado desde o início desse ano, entre os pré-candidatos rumo à Assembleia Legislativa e a presidente estadual do PP-RO, deputada federal Jaqueline Cassol, que deputados estaduais não irão compor a nominata.

“Todos já conhecem o perfil da congressista, onde palavra dada é palavra cumprida. Sendo assim, venho a público enfatizar que iremos seguir à risca tudo que fora acertado com os pré-candidatos progressistas”, enfatizou o advogado.

Dr. Luiz Paulo disse ainda ao Extra de Rondônia que não tem nada contra Luizinho Goebel, porém, como o deputado estadual afirmou o convite, ele, na condição de secretário-geral do PP-RO e após ter sido questionado pelos pré-candidatos progressistas, não teve outra saída a não ser desmentir o fato em questão.

“Tratamos com muita seriedade a formação das nominatas tanto para os cargos de deputado estadual e federal. No PP-RO não existem duas conversas. Aquilo que fora acordado será cumprido integralmente durante o curso do processo”, concluiu o dirigente.